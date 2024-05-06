В Евросоюзе ответили на приглашение на инаугурацию Путина

Представительство Европейского союза (ЕС) и страны-члены сообщества получили приглашения для участия в инаугурации президента России Владимира Путина, но решения по участию пока не принято. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано, сообщает РИА Новости.

«Могу подтвердить, что приглашения были разосланы в представительства стран ЕС и в наше представительство в Москве, мы в настоящее время обсуждаем этот вопрос со странами ЕС, чтобы по возможности иметь скоординированный подход», — сказал дипломат.