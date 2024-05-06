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В Евросоюзе ответили на приглашение на инаугурацию Путина

Представительство Европейского союза (ЕС) и страны-члены сообщества получили приглашения для участия в инаугурации президента России Владимира Путина, но решения по участию пока не принято. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано, сообщает РИА Новости.

В Евросоюзе ответили на приглашение на инаугурацию Путина
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«Могу подтвердить, что приглашения были разосланы в представительства стран ЕС и в наше представительство в Москве, мы в настоящее время обсуждаем этот вопрос со странами ЕС, чтобы по возможности иметь скоординированный подход», — сказал дипломат.
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