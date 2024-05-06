Ле Пен объяснила слова Макрона об отправке войск на Украину

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон регулярно затрагивает тему отправки войск Запада на территорию Украины «ради собственного эго» и улучшения имиджа. Ее слова приводит BFMTV.

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«Война — это худшее, что может произойти со страной, с народом. И я поражаюсь, с какой легкостью Эммануэль Макрон [затрагивает тему отправки войск на Украину]. Он хочет отправить военных ради собственного эго, личного имиджа. Я же говорю, что мы не должны играть с жизнями наших солдат», — сказала Ле Пен.

Она подчеркнула, что конфликт на Украине не является войной Франции, выступив также против принятия Киева в ЕС и НАТО. Кроме того, Ле Пен выступила против передачи ядерного потенциала Франции третьим странам Европы.

До этого лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что события на Украине не угрожают жизненным интересам Франции, в связи с этим заявления Эммануэля Макрона о возможной отправке войск неоправданны и ведут к эскалации.