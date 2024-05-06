МВД объявило в розыск Невзорова* и Милова*

Министерство внутренних дел (МВД) России переобъявило в розыск журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Это следует из базы данных ведомства. Lenta.rux

В карточке уточнили, что Александр Невзоров, 1958 года рождения разыскивается по статье УК. «Переобъявлен, ранее разыскивался», — уточнили в базе розыска. Газета.Ru

Также в розыск объявлен Владимир Милов. В июне 2022 года его также разыскивали. Бывший замминистра энергетики РФ несколько месяцев в 2002 году занимал свою должность, после он уволился и ушел в политическую деятельность. Ura.Ru