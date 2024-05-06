Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

Самолет Airbus A321 компании Nordwind рейса Москва — Оренбург подал сигнал чрезвычайного происшествия. Как сообщает ТАСС, борт снизился до высоты 3 тысяч метров и развернулся обратно в сторону Москвы.

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Самолет провел в воздухе в общей сложности 30 минут. Некоторое время он не отслеживался карте Flightradar.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительной информации, на борту произошла разгерметизация.

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией

РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах позднее сообщило, что посадка рейса запланирована в «Шереметьево» в 15:10.

Напомним, что 2 мая самолет российской авиакомпании Utair подал сигнал срочности в небе во время рейса из Нижневартовска в московский аэропорт Внуково. По информации СМИ, один из пассажиров почувствовал недомогание. Экипаж доложил об этом на землю, однако пилоты решили следовать в аэропорт назначения и прибыли в столицу на 34 минуты раньше расписания.