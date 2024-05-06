Медведев объяснил учения России с тактическим ядерным оружием

Отправка военных на Украину станет прямым вступлением стран Запада в конфликт и России придется ответить на это уже не на украинской территории. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке экспедиционного корпуса на Украину. Он уточнил, что французы могут отправиться на помощь ВСУ, если российские военные прорвут линию обороны, а Киев запросит помощь. В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Варшава не намерена «раскрывать свои карты» по вопросу отправки воинского контингента на Украину. А лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что США могут ввести войска, если Киев потерпит поражение.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал представителей западной элиты, призывающих в отправке войск на Украину, «безответственными негодяями», рассчитывающими «на политические дивиденды».

«Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа», - заявил российский политик.

По его словам, именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия.

Ранее в Минобороны России отметили, что в маневрах примут участие ракетные соединения Южного военного округа, авиация, а также силы Военно-морского флота. Учения необходимы для поддержания готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия, а также станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России.