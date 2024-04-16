Пока вы не уснули: атака ВСУ с помощью воздушного шара и интервью Дурова Карлсону

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ВСУ попытались атаковать Россию с использованием воздушного шара

В Минобороны РФ заявили, что Украина попыталась атаковать российскую территорию, используя малоразмерный воздушный шар (МВШ). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Попытка атаки была предпринята во вторник, 16 апреля, около 08:15 (по Москве). Украинский МВШ был уничтожен дежурными средствами российской противовоздушной обороны над территорией Курской области.

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Дуров анонсировал свое интервью с Такером Карлсоном

© Соцсети

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил в своем канале Du Rove's Channel.

Видеоинтервью выйдет в Telegram и будет доступно в официальном Telegram-канале Tucker Carlson Network, который запустил Карлсон.

«Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость, — так что обязательно посмотрите», — заявил создатель мессенджера.

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Иран готов применить ранее не используемое оружие в случае удара Израиля

Тегеран может использовать ранее не применявшиеся вооружения в случае ответного удара со стороны Израиля, заявил представитель иранской парламентской комиссии по национальной безопасности Ирана Аболфазл Амуи.

Об этом пишет агентство Mehr.

Амуи подчеркнул, что Иран применит подобное оружие впервые, но не стал уточнять, о каком конкретно идёт речь.

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В Грузии заявили о продолжении давления Запада по антироссийским санкциям

Грузия, участвующая во всех международных рестрикциях против России, но не вводившая двусторонние санкции, заявила о продолжении давления на нее представителями Запада по данному вопросу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нам говорили, что если не введем санкции против России, не получим статус кандидата в Евросоюз. Некоторые иностранные акторы продолжают (требовать введения двусторонних санкций против России) и сегодня, обсуждая это за закрытыми дверями», – заявил во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

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Словакия выступила против членства Украины в НАТО

Словакия нуждается в нейтральной Украине и выступит против ее принятия в НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет ТАСС.

По его словам, Украина имеет право хотеть вступить в НАТО и озвучить это желание. Но это не означает, что она действительно станет членом альянса.

«Это будет их свободно принятое решение. Мы говорим, что не будем ратифицировать [документы о принятии Украины в НАТО] в парламенте, так как Словакия нуждается в нейтральной Украине. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО», - пояснил Фицо.

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В ОДКБ рассказали о желающих вступить в блок странах

Широкий круг стран проявляют интерес к евразийской системе коллективной безопасности, заявил в интервью NEWS.ru генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По его словам, некоторые страны хотят заручиться поддержкой сильных союзников. При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Речь идет о самом широком круге стран, проявляющих интерес к евразийской системе коллективной безопасности. Геополитическая ситуация в Евразии в настоящее время отличается нестабильностью и может складываться таким образом, что отдельные страны захотят заручиться поддержкой сильных союзников и получить возможность использовать их политико-дипломатический, а в случае необходимости и военный потенциал для защиты национальных интересов, — сказал Тасмагамбетов.

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На Ивлееву составили протокол за дискредитацию российской армии

На популярную российскую блогершу Анастасию Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ).

«Протокол, составленный... в отношении Ивлеевой Анастасии, зарегистрирован судом 16 апреля», — сказано в заявлении Тверского суда Москвы. Дата его рассмотрения еще не назначена.

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Появились первые фото мужа Блиновской из зоны спецоперации

Появились первые фото мужа блогерши Елены Блиновской Алексея, сделанные в зоне специальной военной операции (СВО). Два снимка предпринимателя опубликовал Shot в Telegram.

На первой фотографии бизнесмен беседует за столом с военными, а на втором — держит в руках автомат. По данным издания, Блиновский занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями в составе Донецкого корпуса.

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В России предложили заблокировать TikTok

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Роскомнадзору рассмотреть блокировку TikTok в России. Эксперты считают, что российские соцсети за счет этого нарастят аудиторию примерно на 30 млн человек - столько сейчас составляет аудитория российского сегмента приложения. Регулятор уже принял обращение и рассмотрит его до 8 мая.

Приложение TikTok в России сейчас работает, но доступны лишь видеоролики уже двухлетней давности. Как напоминается в обращении АППСИМ (есть у ТАСС), блогеры вместе с этим лишились доходов от просмотров.

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Срочная эвакуация населения объявлена в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с обращениям к жителям Казанского и Ишимского районов и города Ишима, призвав их срочно эвакуироваться. ТАСС

«Вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета. В нем сообщается, что уровень воды будет еще выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов», — сообщил Моор в ходе своего видеообращения.

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