ВСУ попытались атаковать Россию с использованием воздушного шара

В Минобороны РФ заявили, что Украина попыталась атаковать российскую территорию, используя малоразмерный воздушный шар (МВШ). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Попытка атаки была предпринята во вторник, 16 апреля, около 08:15 (по Москве). Украинский МВШ был уничтожен дежурными средствами российской противовоздушной обороны над территорией Курской области.

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Также в Минобороны сообщили, что около 09:30 средства ПВО в Белгородской области пресекли попытку ВСУ устроить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа. Три беспилотника были уничтожены средствами ПВО.

Накануне, 15 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что за сутки было сбито 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы HIMARS.

Кроме того, российские силы уничтожили командно-наблюдательный пункт 13-й бригады нацгвардии Украины, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах.