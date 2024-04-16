Грузия, участвующая во всех международных рестрикциях против России, но не вводившая двусторонние санкции, заявила о продолжении давления на нее представителями Запада по данному вопросу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нам говорили, что если не введем санкции против России, не получим статус кандидата в Евросоюз. Некоторые иностранные акторы продолжают (требовать введения двусторонних санкций против России) и сегодня, обсуждая это за закрытыми дверями», – заявил во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

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По его словам, «даже радикальная грузинская оппозиция соглашается сейчас, что введение таких санкций означало бы предательство интересов Грузии, риск военных действий и экономический коллапс».

«Если мы действуем в интересах грузинского народа, а грузинский народ – европейский, то наш путь в Европу открыт. И закроется он как раз в ином случае», – сказал Шалва Папуашвили.

Также, по его словам, ряд иностранных акторов увязывала курс Грузии в Европу с освобождением отбывающего шестилетний срок экс-президента Михаила Саакашвили.

«Саакашвили в тюрьме. Грузия – страна-кандидат в Евросоюз», – сказал председатель высшего законодательного органа Грузии.

Он высказал «сожаление, что некоторые представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса излишне участвуют во внутриполитической жизни Грузии».