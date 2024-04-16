Словакия выступила против членства Украины в НАТО

Словакия нуждается в нейтральной Украине и выступит против ее принятия в НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет ТАСС.

По его словам, Украина имеет право хотеть вступить в НАТО и озвучить это желание. Но это не означает, что она действительно станет членом альянса.

«Это будет их свободно принятое решение. Мы говорим, что не будем ратифицировать [документы о принятии Украины в НАТО] в парламенте, так как Словакия нуждается в нейтральной Украине. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО», - пояснил Фицо.

Генсек НАТО рассказал, считает ли законными удары Украины по России

При этом словацкий политик подчеркнул, что Братислава поддерживает идею принятия Украины в Евросоюз и считает, что переговоры об этом должны начаться как можно скорее.

В конце февраля 2022-го Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении к союзу.

При этом издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило о том, что Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита в Вашингтоне. По информации газеты, альянс не планирует принимать нового члена, из-за которого он может быть втянут в полномасштабный конфликт.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока на ее территории идут боевые действия.