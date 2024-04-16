Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил в своем канале Du Rove's Channel.

Видеоинтервью выйдет в Telegram и будет доступно в официальном Telegram-канале Tucker Carlson Network, который запустил Карлсон.

«Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость, — так что обязательно посмотрите», — заявил создатель мессенджера.

Дуров подчеркнул, что он как «лидер политически нейтральной платформы» был обязан пообщаться с журналистами разных политических взглядов. В начале феврале он дал трехчасовое интервью изданию Financial Times, которое представляет собой либеральную часть общества. Дуров отметил, что в тот же день встретился и с Карлсоном, сторонником консервативных взглядов, что позволяет оставаться честным по отношению ко всей аудитории.

Напомним, что Карлсон считается одним из наиболее влиятельных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. В начале февраля он посетил Россию и взял интервью у президента РФ Владимира Путина.