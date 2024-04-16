Иран готов применить ранее не используемое оружие в случае удара Израиля

Тегеран может использовать ранее не применявшиеся вооружения в случае ответного удара со стороны Израиля, заявил представитель иранской парламентской комиссии по национальной безопасности Ирана Аболфазл Амуи.

Об этом пишет агентство Mehr.

Амуи подчеркнул, что Иран применит подобное оружие впервые, но не стал уточнять, о каком конкретно идёт речь.

«Мы будем вести себя разумно и смело», — отметил Амуи.

Ранее иранский посол в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде заявил, что Тегеран не стремится к эскалации в регионе.