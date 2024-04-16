Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с обращениям к жителям Казанского и Ишимского районов и города Ишима, призвав их срочно эвакуироваться. ТАСС

«Вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета. В нем сообщается, что уровень воды будет еще выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов», — сообщил Моор в ходе своего видеообращения. Ura.Ru

По его словам, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них в двух районах Тюменской области. Вечерняя Москва