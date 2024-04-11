Пока вы не уснули: критика Медведевым Байдена и инцидент в Шереметьево

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Пилоты промахнулись полосой при посадке в аэропорту Москвы

Пилоты российской авиакомпании промахнулись полосой при посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 10 апреля, с лайнером, летевшим в столицу из Саратова. В воздушной гавани работали две из трех взлетно-посадочных полос (ВПП): посадки осуществлялись на правую, а взлеты производились с центральной.

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«Ангара-А5» успешно стартовала в космос с Восточного после двух отмен

© "Роскосмос"

Ракета «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен 9 и 10 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Разгонный блок «Орион» с полезной нагрузкой вышел на опорную орбиту и отделился от третьей ступени ракеты-носителя тяжелого класса. Теперь ему предстоит выйти на целевую орбиту.

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На территории посольства Украины в Москве вывесили российский флаг и Знамя Победы

Российский флаг и Знамя Победы развеваются на флагштоках на территории посольства Украины в Москве. Об этом пишет ТАСС.

24 февраля 2022 года после начала российской спецоперации власти Украины заявили о разрыве дипломатических отношений с Россией. МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного Василия Покотило «для проведения консультаций» и начал эвакуацию украинского посольства в Москве.

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Задержан подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье

Сотрудники ГУ МВД России по Московской области задержали на территории Тверской области подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Задержали подозреваемого в нападении на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щелковское» 7 апреля этого года», — написала Волк в своем телеграм-канале.

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Медведев ответил на слова Байдена об окончании конфликта на Украине

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил президента США Джо Байдена в желании увидеть «как можно больше смертей» в украинском кризисе. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Медведев прокомментировал заявление Байдена о помощи Украине. Ранее на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой Байден заявил, что конфликт на Украине закончится после того, как Конгресс США одобрит дополнительные деньги для Киева.

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Глава Минстроя резко высказался о дамбе в Орске

Дамба в Орске, прорвавшаяся 5 апреля, на деле является земляным валом, заявил министр строительства России Ирек Файзуллин.

«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров… С огромной скоростью огромная масса воды надавила не на дамбу, а на земляной вал», — заявил он.

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Названа цель сбитых над Мордовией беспилотников

Целью атаки беспилотников, сбитых над Мордовией, была столица Татарстана, где находятся объекты военной промышленности, заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.

Он предположил, что беспилотники ВСУ летели в Казань, так как столица Татарстана является одним из центров военной промышленности России. Там находится вертолетное производство, предприятия электронной промышленности, военное училище и другие объекты, представляющие интерес для противника.

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На востоке Франции произошла утечка радиации

На Востоке Франции на металлургическом заводе произошла утечка радиации. Сотрудники предприятия и проживающие рядом люди были эвакуированы.

Сегодня, 11 апреля, на металлургическом заводе на востоке Франции рабочие не смогли остановить аппарат по проверке сварных швов, который в процессе действия излучает радиацию. Из-за этого гамма-излучение вышло из-под контроля.

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В ЕС призвали отстранить одну страну от участия в ОИ-2024

Член парламента Франции Эдуард Бенар призвал отстранить Израиль от участия в грядущих Олимпийских игр, которые пройдут летом 2024 года в Париже. Соответствующее предложение депутат изложил в обращении к министру спорта страны Амели Удеа-Кастере. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего письма Бенара.

«Господин Эдуар Бенар обращает внимание госпожи министра спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр на просьбу более 300 палестинских спортивных клубов и организаций гражданского общества в поддержку исключения Израиля из Олимпийских игр, начиная с Игр в Париже в 2024 году», — говорится в его обращении.

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Россия вошла в топ-3 стран G20 с самой низкой безработицей

Россия заняла третье место среди стран G20 с самой низкой безработицей по итогам прошлого года. По этому показателю оказались выше только Япония и Мексика, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

В декабре 2023 года безработица в России составила 3%, у Японии и Мексики показатели 2,5% и 2,6% соответственно.

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