Глава Минстроя резко высказался о дамбе в Орске

Дамба в Орске, прорвавшаяся 5 апреля, на деле является земляным валом, заявил министр строительства России Ирек Файзуллин. News.ru

«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров… С огромной скоростью огромная масса воды надавила не на дамбу, а на земляной вал», — заявил он. Газета.Ru

Дамбу начали строить в 2010 году, ее ввели в эксплуатацию в 2014-м. По разным данным, из бюджета области на эти цели было выделено от 910 до 930 млн рублей. 5 апреля дамбу, которая защищала Орск от реки Урал, прорвало. Говорит Москва