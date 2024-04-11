На востоке Франции произошла утечка радиации

На Востоке Франции на металлургическом заводе произошла утечка радиации. Сотрудники предприятия и проживающие рядом люди были эвакуированы.

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Сегодня, 11 апреля, на металлургическом заводе на востоке Франции рабочие не смогли остановить аппарат по проверке сварных швов, который в процессе действия излучает радиацию. Из-за этого гамма-излучение вышло из-под контроля.

Территория завода и прилегающая к нему на 130 метров были оцеплены. Сотрудников предприятия и жильцов ближайшей улицы в срочном порядке эвакуировали.

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Мэр Кольмара Эрик Страуманн сообщил, что риск заражения полностью исключен. На место скоро прибудут специалисты, которые ликвидируют аварию, остановив аппарат, передает радиостанция Franceinfo.