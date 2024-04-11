Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил президента США Джо Байдена в желании увидеть «как можно больше смертей» в украинском кризисе. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Медведев прокомментировал заявление Байдена о помощи Украине. Ранее на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой Байден заявил, что конфликт на Украине закончится после того, как Конгресс США одобрит дополнительные деньги для Киева.

Байден призвал провести голосование по пакету помощи на 60 миллиардов долларов «сейчас же».

Байден сообщил, когда закончится украинский конфликт

Медведев, комментируя слова Байдена, упомянул слухи о деменции президента США, заинтересованность американской военной промышленности в украинском кризисе, а также «войну демократов с консерваторами и клинч между штатами и федеральным правительством США».