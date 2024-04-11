Сотрудники ГУ МВД России по Московской области задержали на территории Тверской области подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Вечерняя Москва

«Задержали подозреваемого в нападении на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щелковское» 7 апреля этого года», — написала Волк в своем телеграм-канале. Ura.Ru

Задержанный сообщил, что скрывался в лесу, а также признал свою вину. В ближайшее время мужчину доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Российская газета