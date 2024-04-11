Названа цель сбитых над Мордовией беспилотников

Целью атаки беспилотников, сбитых над Мордовией, была столица Татарстана, где находятся объекты военной промышленности, заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.

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Он предположил, что беспилотники ВСУ летели в Казань, так как столица Татарстана является одним из центров военной промышленности России. Там находится вертолетное производство, предприятия электронной промышленности, военное училище и другие объекты, представляющие интерес для противника, передает Ura.ru.

Над Мордовией впервые сбили 2 украинских беспилотника

Полковник также отметил, что через год беспилотники ВСУ будут способны долетать и до более отдаленных от Украины регионов России.

«Поэтому решать вопрос с Украиной надо срочно, жестко и качественно», – добавил он.

В ночь на 11 апреля российская система ПВО перехватила и уничтожила два беспилотника над Мордовией.