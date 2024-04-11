На территории посольства Украины в Москве вывесили российский флаг и Знамя Победы

Российский флаг и Знамя Победы развеваются на флагштоках на территории посольства Украины в Москве. Об этом пишет ТАСС.

24 февраля 2022 года после начала российской спецоперации власти Украины заявили о разрыве дипломатических отношений с Россией. МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного Василия Покотило «для проведения консультаций» и начал эвакуацию украинского посольства в Москве.

В настоящее время посольство закрыто, но, тем не менее, за забором можно увидеть развивающиеся два флага, поднятых на флагштоке перед зданием дипмиссии – российский и Знамя Победы.

МИД пригрозил ответными мерами в случае отказа Киева охранять посольство России

Договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на аналогичное решение киевских властей.

При этом в МИД России подчеркнули, что это не влияет на неприкосновенность самого здания посольства в Леонтьевском переулке, остающегося госсобственностью Украины.