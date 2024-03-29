Пока вы не уснули: Путин об отношениях РФ с соседями и прогноз по конфликту на Украине
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Путин высказался об отношениях России с ближайшими соседями
Президент России Владимир Путин заявил, что для России важнее всего отношения с ближайшими соседями.
«На международной арене мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнёрами, с нашими друзьями, с нашими соседями — так повелось традиционно», — сказал президент.
Бербок дала неутешительный прогноз по конфликту на Украине
Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что не надеется на скорое окончание конфликта на Украине. По ее словам, ситуация в ходе боевых действий будет обостряться. Соответствующие заявления она сделала в интервью медиагруппе Funke.
Бербок заявила, что Владимир Путин также неоднократно испытывал единство европейцев с февраля 2022 года.
По словам главы МИД ФРГ, президент России «безусловно, не хочет вести переговоры». Она также подчеркнула, что Москве не удастся «запугать мир своим курсом».
В МИД РФ предостерегли Армению от введения безвизового режима с ЕС
Введение безвизового режима Армении с Евросоюзом приведет к оттоку молодежи из республики, а также негативно отразится на ее безопасности. Так в МИД РФ прокомментировали доклад «Сети друзей Армении».
«Авторы пытаются сулить внедрение безвизового режима с ЕС, что приведет к значительному оттоку молодого и экономически активного населения в Европу и негативно отразится на экономике и безопасности Армении. Это видно на примерах Грузии, Молдавии, Украины, да и, собственно, уже вошедших в ЕС государств Прибалтики, Польши, Румынии, Болгарии и т. д., население которых массово перетекает в более благополучные страны на низкооплачиваемые работы», - отметили в российском дипведомстве.
ВС России ударили по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповые удары по украинским объектам энергетики и противовоздушной обороны. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием... по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ», — сообщили в Минобороны России.
Польша разморозила более €300 млн, принадлежащих компаниям из России
Польша выдала более 1 тыс. разрешений на исключение из санкций средств российских компаний на сумму более €300 млн с начала специальной военной операции РФ на Украине.
Об этом сообщило министерство финансов республики газете Rzeczpospolita.
"В течение неполных двух лет начальник Национальной налоговой администрации и начальник таможенного и налогового управления Нижнесилезского воеводства во Вроцлаве, в ведении которого находятся фирмы из санкционного списка МВД [Польши], выдали 1307 разрешений на исключение денежных средств [из-под санкций] на общую сумму €317 млн", - написано в ответе ведомства на запрос издания.
Отмечается, что в основном эти меры касались средств на выплату заработной платы сотрудникам компаний и на обеспечение обязательств перед контрагентами.
Постпред Эстонии при НАТО призвал обострить ситуацию в зоне СВО
Постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк заявил, что Западу необходимо пойти на эскалацию в конфликте на Украине, но не зайти слишком далеко.
Луйк выразил мнение о том, что Западу не нужно подчеркивать свое желание не допустить обострения украинского конфликта. По словам дипломата, любая конфронтация является взаимной эскалацией с двух сторон, поэтому нужно идти на "обострение", но не заходить слишком далеко.
Песков: Россия не приемлет «правил», навязанных ей для переговоров по Украине
Россия не приемлет каких-либо "правил", навязанных ей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговоры по урегулированию конфликта должны проходить в соответствии с «формулой мира» Киева.
Девять человек задержали в Таджикистане по делу о теракте в «Крокусе»
Правоохранители задержали девять человек в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в таджикских спецслужбах.
Задержания прошли в Вахдатском районе. Собеседник агентства отметил, что подозреваемые могут быть связаны и с «Исламским государством» (ИГ*, запрещенная в России террористическая организация).
Захарова заявила о нежелании Москвы участвовать в конференции Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не станет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.
«Россия не намерена принимать участие в такой конференции. «Формула Зеленского» - это алхимия», — подчеркнула дипломат.
Власти Казахстана призвали своих граждан покинуть Одессу и Харьков
Посольство Казахстана призывает граждан покинуть Одессу и Харьков из соображений безопасности. Об этом сообщает пресс-служба представительства страны в Киеве.
Призыв связан с «растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях». Покинуть территорию Украины можно наземными маршрутами через Польшу или Молдову, откуда в Казахстан летают самолеты.
Для московской полиции разработали бронеавтомобиль с необычным дизайном
На Петровке, 38 в Москве возле главка полиции был замечен необычный бронеавтомобиль, который судя по орнаменту в задней части называется «Центурион».
Его дизайн вызывает шок и одновременно завораживает. Бронекузов капотной компоновки окрашен в черный цвет. В настоящее время никакой официальной опубликованной информации о нём нет.