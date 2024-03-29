Постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк заявил, что Западу необходимо пойти на эскалацию в конфликте на Украине, но не зайти слишком далеко. Lenta.ru

Луйк выразил мнение о том, что Западу не нужно подчеркивать свое желание не допустить обострения украинского конфликта. По словам дипломата, любая конфронтация является взаимной эскалацией с двух сторон, поэтому нужно идти на "обострение", но не заходить слишком далеко. Российская газета

Он отметил, что необходимо оценивать, как далеко может зайти конфликт при эскалации. По его словам, сторона теряет инициативу, если отказывается обострять военные действия. Ura.Ru