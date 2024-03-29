Бербок дала неутешительный прогноз по конфликту на Украине

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что не надеется на скорое окончание конфликта на Украине. По ее словам, ситуация в ходе боевых действий будет обостряться. Соответствующие заявления она сделала в интервью медиагруппе Funke.

Бербок заявила, что Владимир Путин также неоднократно испытывал единство европейцев с февраля 2022 года.

По словам главы МИД ФРГ, президент России «безусловно, не хочет вести переговоры». Она также подчеркнула, что Москве не удастся «запугать мир своим курсом».

Бербок разработала тайный план по передаче Украине ракет Taurus

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что конфликт на Украине может затянуться на долгое время.

«О войне на Украине, возможно, придется думать в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

До этого Бербок призвала не допустить поражения Украины в конфликте с Россией, поскольку в противном случае безопасность Европы и международный порядок якобы «окажутся под угрозой».

Ранее Зеленского раскритиковали за попытки замолчать реальное положение вещей на фронте.