Путин высказался об отношениях России с ближайшими соседями

Президент России Владимир Путин заявил, что для России важнее всего отношения с ближайшими соседями. Газета.Ru

«На международной арене мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнёрами, с нашими друзьями, с нашими соседями — так повелось традиционно», — сказал президент. RT на русском

Президент отметил, что «так повелось традиционно, и уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями постоянно растет». «Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учета интересов друг друга», - заявил он. ТАСС