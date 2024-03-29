Песков: Россия не приемлет "правил", навязанных ей для переговоров по Украине

Россия не приемлет каких-либо "правил", навязанных ей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговоры по урегулированию конфликта должны проходить в соответствии с «формулой мира» Киева. RT на русском

«Для России не могут быть приемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать и которые кем-то могут быть выдуманы. Второе: такое заявление [Кулебы] абсолютно противоречит кодифицированному запрету для президента Украины вести переговоры с Россией», — заявил Песков. Ura.Ru