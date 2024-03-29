Девять человек задержали в Таджикистане по делу о теракте в «Крокусе»

Правоохранители задержали девять человек в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в таджикских спецслужбах.

Задержания прошли в Вахдатском районе. Собеседник агентства отметил, что подозреваемые могут быть связаны и с «Исламским государством» (ИГ*, запрещенная в России террористическая организация).

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались мужчины, которые открыли огонь по посетителям и персоналу, а после подожгли здание.

По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четверых исполнителей задержали в Брянской области — суд арестовал на два месяца. Президент России Владимир Путин заявлял, что всего задержаны 11 человек, а спецслужбы работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.

* запрещенная в России террористическая организация