Власти Казахстана призвали своих граждан покинуть Одессу и Харьков

Посольство Казахстана призывает граждан покинуть Одессу и Харьков из соображений безопасности. Об этом сообщает пресс-служба представительства страны в Киеве.

Призыв связан с «растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях». Покинуть территорию Украины можно наземными маршрутами через Польшу или Молдову, откуда в Казахстан летают самолеты.

«В случае выезда через Польшу, гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдову виза не нужна», — добавили в посольстве.

Также дипломатическое представительство призвало граждан Казахстана не игнорировать воздушную тревогу и в случае объявления сигнала немедленно следовать в укрытие.

Напомним, что власти Казахстана призывали сограждан покинуть Украину еще в октябре 2022 года. В июне 2023 года посольство страны в Москве также обращалось к казахстанцам с призывом воздержаться от поездок в граничащие с Украиной регионы России.