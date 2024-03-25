Пока вы не уснули: Кремль о ходе расследования теракта в «Крокусе» и взрывы в Новочеркасске

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В Кремле прокомментировали контакты с Западом после теракта в «Крокусе»

Российские спецслужбы работают самостоятельно по расследованию теракта в "Крокус сити холле", здесь о помощи других стран речи не идет.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Наши службы работают самостоятельно. Здесь сейчас ни о какой помощи [со стороны других государств] речи не идет", - сказал представитель Кремля.

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На территории Новочеркасска прозвучали два взрыва

В Новочеркасске Ростовской области прозвучали два сильных взрыва. Повреждений нет, о пострадавших не сообщается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Взрывы раздались в понедельник, 25 марта около 15:30.

По словам горожан, их было слышно сразу в нескольких микрорайонах Ростова-на-Дону: Александровке, Северном, Военведе. Кроме того, грохот был слышен в Батайске и Аксае.

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Появились данные о поражении двух ЗРК Patriot в киевском аэропорту

Два зенитных ракетных комплекса Patriot поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве.

Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

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Хинштейн заявил о наличии оружия у охранников «Крокуса»

Охранники концертного зала «Крокус сити холл» имели оружие, но не использовали его на службе. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) «Крокус Профи» есть оружие, однако его не доставали из оружейной комнаты. Охранники на входе в здание несли службу без оружия и спецсредств.

Депутат предлагает внести поправки в закон и обязать ЧОПы крупных торговых центров и объектов повышенной антитеррористической защищенности нести службу с оружием.

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МИД Киргизии призвал граждан воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию в связи с введенными там усиленными мерами безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского МИДа.

«МИД рекомендует гражданам, не имеющим веских оснований для выезда в РФ, временно воздержаться от поездки на ее территорию...» — сказано в сообщении.

Гражданам Киргизии рекомендовано не ездить в РФ до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу.

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Премьер Японии предложил Ким Чен Ыну переговоры

Власти Северной Кореи объявили о предложении японского премьера Фумио Кисиды провести саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сестру Кима, высокопоставленную чиновницу КНДР Ким Ё Чжон.

Как утверждает Ким Ё Чжон, Кисида использовал некий канал, чтобы выразить свое желание встретиться с Ким Чен Ыном лично в ближайшее время.

Правительство Японии пока не прокомментировало заявление Северной Кореи.

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Американская компания отказалась покидать Россию

Крупнейшая в мире американская нефтесервисная корпорация SLB (ранее известная как Schlumberger) пока не намерена уходить из России, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом заявил глава компании Оливье ле Пеш в интервью газете Financial Times (FT).

По его словам, у компании "нет планов" продавать свои активы в России, несмотря на давление со стороны Запада. Он пояснил, что соответствующее решение еще не принято.

"Когда мы примем решение, мы его обнародуем, если потребуется", - подчеркнул ле Пеш.

Он отметил, что на данный момент команда корпорации работает в стране автономно и приоритетом SLB остается защита своих активов и сотрудников.

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В Китае назвали имя богатейшего человека в мире

© Unsplash

Американский бизнесмен Илон Маск, владеющий SpaceX и Tesla, возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского аналога Forbes - издания Hurun. Об этом пишет ТАСС.

По данным Hurun, состояние бизнесмена выросло за год на 47%, до $235 млрд. Таким образом, Маску удалось обогнать главу компании Amazon Джеффа Безоса, чье состояние оценивается в $187 млрд. Тройку лидеров замкнул Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Его состояние оценивается примерно в $177 млрд.

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Овечкина и Медведева раскритиковали за молчание после теракта в «Крокусе»

Журналист Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале высказался об отсутствии реакции хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и теннисиста Даниила Медведева на теракт в «Крокус Сити Холле».

«Где Медведев? Где Овечкин? Где все? Просто мне печально от того, что главные спортсмены России Александр Овечкин и Даниил Медведев не сказали ни слова. Но я даже представить не могу, чтобы Новак Джокович если, не дай бог, произойдет теракт в Белграде, просто делал бы вид, что ничего не происходит. Я правда думал, что они возьмут микрофон и скажут: «Люди родные, я мысленно с вами и помогу как могу», — написал Егоров.

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В России начались продажи новейшей Toyota Camry

В российских автосалонах приступили к продажам новых седанов Toyota Camry. На это обратил внимание журнал «За рулем».

Стартовая цена автомобиля – 4 млн рублей. Уточняется, что для ввоза седана используется схема параллельного импорта. Машины импортируют из КНР.

У покупателей есть возможность приобрести седан с одним из двух типов силовых установок. Так, на рынке есть автомобили с двухлитровым бензиновым двигателем с мощностью 173 л. с. и 197-сильный гибридный вариант на базе того же мотора. Коробка передач в новой Camry – вариатор.

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