МИД Киргизии призвал граждан воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию в связи с введенными там усиленными мерами безопасности. Газета.Ru

«...МИД рекомендует гражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу», — отмечается в сообщении. RT на русском

МИД республики также рекомендовал гражданам, которые уже запланировали поездку в Россию, "заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию на сайте МВД РФ". Помимо этого, внешнеполитическое ведомство посоветовало на какой-то период времени отказаться от поездки в Россию тем, кто имеет "два и более административных правонарушений в период своего предыдущего пребывания на территории Российской Федерации", поскольку могут возникнуть проблемы с пересечением российской границы. ТАСС