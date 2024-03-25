Песков ответил на вопрос, помогают ли РФ в расследовании теракта в «Крокусе»

Российские спецслужбы работают самостоятельно по расследованию теракта в "Крокус сити холле", здесь о помощи других стран речи не идет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Наши службы работают самостоятельно, ни о какой помощи речи не идет», — сказал Песков. Газета.Ru

Представитель Кремля подчеркнул, что при этом были телефонные разговоры Владимира Путина с коллегами из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Турции и других стран, с ними обсуждалось усиление взаимодействие в борьбе с терроризмом. RT на русском