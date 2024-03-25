Премьер Японии предложил Ким Чен Ыну переговоры

Власти Северной Кореи объявили о предложении японского премьера Фумио Кисиды провести саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сестру Кима, высокопоставленную чиновницу КНДР Ким Ё Чжон.

Как утверждает Ким Ё Чжон, Кисида использовал некий канал, чтобы выразить свое желание встретиться с Ким Чен Ыном лично в ближайшее время.

Правительство Японии пока не прокомментировало заявление Северной Кореи.

Ким Ё Чжон подчеркнула что в отношениях КНДР и Японии не будет прорыва до тех пор, пока Кисида поднимает вопрос похищенных японских граждан и выступает против «осуществления Севером суверенных прав» (имеются в виды испытания оружия КНДР, отмечает Associated Press).

«Если Япония продолжит вмешиваться в реализацию наших суверенных прав и заниматься обвинениями в похищениях, по которым больше нечего решать или расследовать, то предложение премьера [о переговорах] неизбежно будет отмечено как попытка повысить собственную популярность», - заявила Ким Ё Чжон.

Как подчеркнула сестра главы КНДР, Кисида должен знать, что не сможет встретиться с руководством Северной Кореи «только потому, что этого хочет и полон решимости».

«Пока Япония враждебно настроена по отношению к Северной Корее и ущемляет наши суверенные права, мы будем рассматривать ее как врага, находящегося в зоне наших целей, а не как друга», - подчеркнула Ким Ё Чжон.

Опрошенные Associated Press эксперты заявили, что КНДР стремится улучшить отношения с Японией, чтобы ослабить трехстороннее партнерство в области безопасности Токио-Сеул-Вашингтон, а Кисида идет на это ради повышения своего падающего рейтинга.

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Кисида ранее заявлял, что считает саммит с Ким Чен Ыном мероприятием, важным во многих отношениях, включая решение проблемы похищенных японских граждан.

В 2002 году на саммите Ким Чен Ира, отца Ким Чен Ына, и Дзюнъитиро Коидзуми, занимавшего пост премьера Японии, КНДР признала, что ее агенты похитили 13 японцев для обучения разведчиков японскому языку и культуре. Власти КНДР разрешили пятерым похищенным вернуться в Японию в том же году, но сообщили о смерти остальных. Япония считает, что как минимум некоторые из них могут быть еще живы, а похищены могли быть еще сотни человек.