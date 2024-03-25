В Китае назвали имя богатейшего человека в мире

Американский бизнесмен Илон Маск, владеющий SpaceX и Tesla, возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского аналога Forbes - издания Hurun. Об этом пишет ТАСС.

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По данным Hurun, состояние бизнесмена выросло за год на 47%, до $235 млрд. Таким образом, Маску удалось обогнать главу компании Amazon Джеффа Безоса, чье состояние оценивается в $187 млрд. Тройку лидеров замкнул Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Его состояние оценивается примерно в $177 млрд.

При этом самым богатым человеком в Китае второй год подряд признан владелец компании - производителя питьевой воды под брендом Nongfu Чжун Шаньшань с состоянием в 450 млрд юаней ($62 млрд). В мировом рейтинге, по версии издания, он занял 21 строчку.

А само число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 167 человек, до 3279. И большая часть из них живет в Китае, США и Индии.

Ранее сообщалось, что, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца 2024 года увеличилось на 11,084 миллиарда долларов.

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При этом бывший президент США бизнсмен Дональд Трамп не смог попасть в список 400 богатейших американских миллиардеров по версии журнала Forbes, так как его состояние за год сократилось на 19%.