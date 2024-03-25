На территории Новочеркасска прозвучали два взрыва

В Новочеркасске Ростовской области прозвучали два сильных взрыва. Повреждений нет, о пострадавших не сообщается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Взрывы раздались в понедельник, 25 марта около 15:30.

По словам горожан, их было слышно сразу в нескольких микрорайонах Ростова-на-Дону: Александровке, Северном, Военведе. Кроме того, грохот был слышен в Батайске и Аксае.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что силы ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском.

Глава региона добавил, что вражеская ракетная атака была успешно отражена. По предварительным данным, отметил он, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Ростовской области две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для поражения наземных целей.

Ранее в ведомстве сообщили, что в ночь на 25 марта расчеты ПВО перехватили над Ростовской областью 11 дронов.