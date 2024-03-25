Охранники концертного зала «Крокус сити холл» имели оружие, но не использовали его на службе. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе — несли службу без оружия и даже без спецсредств», — написал парламентарий. Газета.Ru

«Считаю правильным — изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. Соответствующие инициативы мы с коллегами уже начали прорабатывать», — заключил депутат. News.ru