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Пока вы не уснули: причина отказа послов ЕС от встречи с Лавровым и уничтожение французской бомбы

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым

Отказ послов стран Евросоюза от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым связан с общей внешней политикой объединения, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он также назвал стандартной практикой координацию между посольствами при взаимодействии с властями принимающей страны.

Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику, — заявил Стано.

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Склад ГСМ горит в Курской области после атаки беспилотника

Из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Железногоском районе Курской области загорелся склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — сообщил глава региона.

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В Кремле прокомментировали выдачу новых ордеров МУС

Россия не является участником Римского статута, а потому не признает никакие решения Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдачу судом ордеров на арест российских командующих дальней авиацией Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова.

"Мы не участники статута, мы не признаем это, - отметил Песков. - Соответствующим образом относимся к таким решениям".

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Взрыв произошел возле нефтехранилища под Воронежем

В поселке городского типа Анна в Воронежской области произошел взрыв рядом с нефтехранилищем, повреждений гражданских объектов нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства пишет ТАСС.

«На данный момент повреждения гражданских объектов не выявлены. Подомовой обход продолжается», - пояснил представитель пресс-службы.

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МО РФ впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО французской бомбы

Российское военное ведомство впервые сообщило о сбитой в зоне специальной военной операции управляемой авиационной бомбе Hammer. Об этом пишет ТАСС.

Информация о сбитой авиабомбе содержится в опубликованной сегодня оперативной сводке Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции», - подчеркнула пресс-служба ведомства.

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Названо число рискующих остаться без пенсии россиян

Порядка 21 миллиона россиян в трудоспособном возрасте не перечисляли денежные средства в Социальный фонд (Соцфонд). В дальнейшем часть из этих граждан рискуют остаться без пенсии, сообщает RTVI со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных Росстата и Соцфонда.

Претендовать на социальные выплаты могут только те россияне, которые получали официально оформленную зарплату на основном месте работы. Эксперты объясняют, что не перечисляющие деньги в Соцфонд граждане занимаются в основном натуральным хозяйством или воспитывают детей.

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Пугачева ответила на критику по поводу отъезда из России

Певица Алла Пугачева раскритиковала своего коллегу Стаса Михайлова, а также отметила, что «нормальные люди не собираются возвращаться» в Россию. Видеозапись ее заявления опубликовал Telegram-канал Shot.

Пугачева записала видео в ответ на критику Михайлова, специально изменив на нем голос и отметив, что «старенькая уже».

«Стасик Михайлов, что это с тобой. Это я - безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени то, да ноги не те. Чего ты испугался?» - поинтересовалась артистка.

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Грузовик с тюльпанами стоимостью 3 миллиона рублей похитили в Москве

В Москве неизвестные похитили целый КамАЗ с цветами. Стоимость украденного составляет около 3 000 000 рублей.

Сегодня, 6 марта, на один из московских рынков приехали неизвестные. Они обратились к одному из продавцов, выдавая себя за местных предпринимателей, с просьбой отдать им тюльпаны.

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Россиян предупредили о скором подорожании иномарок

Цены на автомобили, ввезенные в Россию по параллельному импорту из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с апреля увеличатся до 30%. Это связано с новыми ограничениями на параллельный импорт, сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Авторы материала напоминают о том, что со следующего месяца в стране начинают действовать новые правила ввоза машин. Заплатить повышенный утилизационный сбор будет необходимо при въезде в РФ, если стоимость авто изначально была занижена, говорится в статье.

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МПК опубликовал регламент допуска россиян на Паралимпиаду в Париже

Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия нейтральных спортсменов из России и Белоруссии в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Согласно правилам, российские и белорусские атлеты будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и будут соревноваться в специальной форме, которую одобрил комитет. Так, на ней не будет национальных цветов, флага, названия страны, национальной эмблемы, символа или обозначения.

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