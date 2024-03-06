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Минобороны впервые сообщило о сбитой авиабомбе Hammer

Российское военное ведомство впервые сообщило о сбитой в зоне специальной военной операции управляемой авиационной бомбе Hammer. Об этом пишет ТАСС.

Информация о сбитой авиабомбе содержится в опубликованной сегодня оперативной сводке Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции», - подчеркнула пресс-служба ведомства.

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Также в сообщении отмечается, что за сутки было уничтожено 135 беспилотников Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ Западом было резко усиленно санкционное давление на Россию. Также западные страны, в том числе и Франция, начали масштабные поставки оружия Киеву.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну».

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