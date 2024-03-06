В Кремле прокомментировали выдачу новых ордеров МУС

Россия не является участником Римского статута, а потому не признает никакие решения Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдачу судом ордеров на арест российских командующих дальней авиацией Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова.

"Мы не участники статута, мы не признаем это, - отметил Песков. - Соответствующим образом относимся к таким решениям". "Это не первое решение [МУС в отношении России]", - напомнил представитель Кремля.

МУС выдал ордер на арест командующего ЧФ РФ

Ранее не признанная Москвой инстанция выдала в связи с проведением российской спецоперации на Украине ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Песков отметил также, что в МУС "идут разные закрытые процессы".

Ранее МУС опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о выдаче ордеров на арест Кобылаша и Соколова. В документе утверждается, что оба несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в контексте конфликта на Украине.