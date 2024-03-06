Взрыв произошел возле нефтехранилища под Воронежем

В поселке городского типа Анна в Воронежской области произошел взрыв рядом с нефтехранилищем, повреждений гражданских объектов нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства пишет ТАСС.

«На данный момент повреждения гражданских объектов не выявлены. Подомовой обход продолжается», - пояснил представитель пресс-службы.

По данным сотрудницы гостиницы, расположенной примерно в 100 м от нефтехранилища, был «прилет», но ничего не загорелось.

В Воронежской области сбили два беспилотника

Сегодня Воронежской областью сбили три беспилотника, угроза БПЛА в регионе сохранялась более трех часов, отмечают «Вести Воронеж». Первый беспилотный летательный аппарат был сбит около 7 утра, затем еще один дрон удалось уничтожить в небе над Воронежем примерно в 8:40. Еще один летательный аппарат остановили в 8:53.

«Беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром «Балтимор», а также объект в Анне», - говорится в статье.

При этом в Анне дрон врезался в дерево и взорвался.

Накануне, 5 марта, в Воронеже также объявляли авиационную опасность. Глава региона Александр Гусев сообщал, что со стороны Украины к городу приближались беспилотники. Местные силы и средства ПВО были приведены в готовность, но через 40 минут режим авиационной опасности отменили.