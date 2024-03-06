Певица Алла Пугачева раскритиковала своего коллегу Стаса Михайлова, а также отметила, что «нормальные люди не собираются возвращаться» в Россию. Видеозапись ее заявления опубликовал Telegram-канал Shot.

Пугачева записала видео в ответ на критику Михайлова, специально изменив на нем голос и отметив, что «старенькая уже».

«Стасик Михайлов, что это с тобой. Это я - безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени то, да ноги не те. Чего ты испугался?» - поинтересовалась артистка.

Певица посоветовала коллеге зарабатывать в России, так как «нормальные люди не собираются возвращаться». Таким образом Алла Пугачева отреагировала на слова Михайлова о том, что ругающие свою родину артисты ведут себя некорректно и «еще на коленях приползут».

Напомним, что 15 апреля Пугачевой исполнится 75 лет. Перед юбилеем артистка записала трек «Не беспокойся за меня». Композиция вызвала споры у пользователей. В комментариях одни восхищались и называли исполнение «невероятным», вызывающим «мурашки по коже». Другие же подчеркивали, что «давно никто не беспокоится о вас», и называли новую песню «ужасом» и «бредом».

Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года Галкин* обратился в суд с требованием снять с него этот статус, однако проиграл дело.

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ