Из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Железногоском районе Курской области загорелся склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — сообщил глава региона.
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Днем ранее, 5 марта, из-за падения украинского беспилотника на Губкинскую нефтебазу там начался пожар — он охватил три резервуара с топливом. На фотографии с места событий видно покосившийся бак для нефтепродуктов.
В тот же день ВСУ дважды атаковали Курскую область. Сначала под удар попала железнодорожная станция Глушково, там также начался пожар. Затем противник атаковал поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Тогда никто не пострадал.
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