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Неизвестные похитили грузовик тюльпанов с московского рынка

В Москве неизвестные похитили целый КамАЗ с цветами. Стоимость украденного составляет около 3 000 000 рублей.

Грузовик с тюльпанами стоимостью 3 миллиона рублей похитили в Москве
© РИА Новости

Сегодня, 6 марта, на один из московских рынков приехали неизвестные. Они обратились к одному из продавцов, выдавая себя за местных предпринимателей, с просьбой отдать им тюльпаны.

Цветы, загруженные в КамАЗ, переложили в другой грузовик, после чего покинули рынок.

Когда обман вскрылся, потерпевшие обратились в полицию. Стоимость похищенной партии тюльпанов составляет около 3 000 000 рублей, пишет lenta.ru.

О массовой драке продавцов тюльпанов во Владивостоке редакция VSE42.Ru писала ранее.

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