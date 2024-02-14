Пока вы не уснули: приговор Саркози и замена российского топлива для АЭС Чехией

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Суд приговорил Саркози к шести месяцам лишения свободы

Апелляционный суд Франции подтвердил приговор о превышении расходов на предвыборную кампанию бывшему президенту страны Николя Саркози. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство France-Presse.

Отмечается, что Саркози приговорен к одному году заключения, но половина этого срока будет условной. Напомним, что бывший президент Франции обвиняется в том, что превысил затраты на свою президентскую кампанию в 2012 году почти в два раза — 42,7 миллиона евро, при ограничении в 22,5 миллиона евро.

В США призывают Камалу Харрис применить 25 поправку в отношении Байдена

Генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси направил вице-президенту США Камале Харрис письмо с призывом признать президента Джо Байдена неспособным выполнять свои обязанности из-за когнитивных нарушений. Текст документа опубликовал телеканал Fox News.

В своем обращении генпрокурор Западной Вирджинии попросил Харрис воспользоваться полномочиями в соответствии с четвертым разделом 25-й поправки к конституции США и взять на себя обязанности главы государства.

Страны НАТО проведут встречу по Украине без США

Главы министерств обороны (МО) стран НАТО 14 февраля проведут встречу в Брюсселе без присутствия министра обороны США Ллойда Остина. Об этом сообщает Politico.

«Министры обороны Североатлантического альянса встретятся в Брюсселе без присутствия министра обороны США и под звуки комментариев [экс-президента США] Дональда Трампа в ушах (...). Если Россия не была достаточно большой головной болью для министров обороны стран НАТО, то появился Трамп», — отмечает издание.

Лавров заявил о готовности РФ к урегулированию конфликта на Украине

Россия остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию на Украине при учете своих интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий", — сказал глава МИД.

В Госдуме сообщили о взятых в плен под Кременной женщинах-военнослужащих ВСУ

Женщины-военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали попадать в плен к российским войскам под Кременной и Сватово в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

Он также сообщил, что в том же районе боевых действий зафиксировали рост числа женщин из нацбатальонов «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация), «Слобожанщина» и «Хортица». При этом парламентарий подчеркнул, что точное количество женского состава в них пока неизвестно.

Текст интервью Путина Карлсону распространили среди членов ОБСЕ

Делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями распространила среди членов ОБСЕ текст интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на русском и английском языках. Об этом заявил глава делегации Константин Гаврилов в ходе своего выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Чехия нашла замену российскому топливу для АЭС

Некоторые чешские АЭС намерены в скором времени перейти на использование топлива американской Westinghouse. Среди таких станций - «Дукованы» (на юго-востоке страны) и «Темелин» (на юго-западе страны), сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание Е15.

Ранее указанные АЭС получали продукцию «Росатома» (а именно компании ТВЭЛ, которая принадлежит корпорации).

Умерла мать политика Бориса Немцова

Сегодня утром умерла мать российского политического деятеля Бориса Немцова Дина Немцова. Об этом сообщила дочь политика Жанна Немцова на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Жанна Немцова также поставила годы жизни бабушки – 03.03.1928 – 14.02.2024.

Сбер рассказал о новой схеме мошенничества с «похищением человека»

Мошенники стали использовать сложные и изощренные схемы, одной из которых стал сценарий с якобы похищением человека, рассказал журналистам заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"Буквально несколько дней назад мы зафиксировали инцидент, когда человек, когда был уже обманут, но вовлекся в изощренную схему, которую мы называем "похищение человека". Жертве говорят, чтобы она купила билет, уехала в другой город, поселилась в гостинице, не брала трубки телефона. В течение 3-4 дней человек как бы исчезает, а мошенник звонит родственникам и требует выкуп", - рассказал он.

У кроссоверов Kia может взорваться мотор, объявлен отзыв этих автомобилей

Пресс-служба Kia

С 5 апреля 2024 года владельцы Kia Telluride могут получить письмо с уведомлением о необходимости посетить сервисный центр из-за выявленного дефекта двигателя.