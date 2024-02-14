$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

Умерла мать политика Бориса Немцова

Сегодня утром умерла мать российского политического деятеля Бориса Немцова Дина Немцова. Об этом сообщила дочь политика Жанна Немцова на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Умерла мать политика Бориса Немцова
© ТАСС

Жанна Немцова также поставила годы жизни бабушки – 03.03.1928 – 14.02.2024.

«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы», - написала она.

Дина Немцова (в девичестве — Эйдман) была врачом-педиатром.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы.

Общество
Дина Немцова
Жанна Немцова
Борис Немцов
Россия
33
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости