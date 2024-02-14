Умерла мать политика Бориса Немцова
Сегодня утром умерла мать российского политического деятеля Бориса Немцова Дина Немцова. Об этом сообщила дочь политика Жанна Немцова на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Жанна Немцова также поставила годы жизни бабушки – 03.03.1928 – 14.02.2024.
«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы», - написала она.
Дина Немцова (в девичестве — Эйдман) была врачом-педиатром.
Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы.
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