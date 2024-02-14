Умерла мать политика Бориса Немцова

Сегодня утром умерла мать российского политического деятеля Бориса Немцова Дина Немцова . Об этом сообщила дочь политика Жанна Немцова на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы.