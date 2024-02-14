Страны НАТО проведут встречу по Украине без США

Главы министерств обороны (МО) стран НАТО 14 февраля проведут встречу в Брюсселе без присутствия министра обороны США Ллойда Остина. Об этом сообщает Politico.

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«Министры обороны Североатлантического альянса встретятся в Брюсселе без присутствия министра обороны США и под звуки комментариев [экс-президента США] Дональда Трампа в ушах (...). Если Россия не была достаточно большой головной болью для министров обороны стран НАТО, то появился Трамп», — отмечает издание.

Страны НАТО на встрече обсудят вопрос оказания помощи Украине. При этом они крайне обеспокоены, с одной стороны, отказом главы оборонного ведомства США приехать в Брюссель по состоянию здоровья и, с другой стороны, недавними словами экс-президента Штатов.