Апелляционный суд Франции подтвердил приговор о превышении расходов на предвыборную кампанию бывшему президенту страны Николя Саркози. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство France-Presse.

Отмечается, что Саркози приговорен к одному году заключения, но половина этого срока будет условной. Напомним, что бывший президент Франции обвиняется в том, что превысил затраты на свою президентскую кампанию в 2012 году почти в два раза — 42,7 миллиона евро, при ограничении в 22,5 миллиона евро.

Помимо самого Саркози по делу также проходило 14 человек — согласно версии обвинения, избирательный штаб бывшего президента подделывал документы, чтобы скрыть реальные расходы на компанию. Остальные обвиняемые были приговорены к наказанию от двух до трех лет лишения свободы, которые они также будут отбывать частично условно.