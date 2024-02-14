Генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси направил вице-президенту США Камале Харрис письмо с призывом признать президента Джо Байдена неспособным выполнять свои обязанности из-за когнитивных нарушений. Текст документа опубликовал телеканал Fox News.

В своем обращении генпрокурор Западной Вирджинии попросил Харрис воспользоваться полномочиями в соответствии с четвертым разделом 25-й поправки к конституции США и взять на себя обязанности главы государства.

«Слишком долго американцам приходилось стоять в стороне и наблюдать, как их президент испытывает глубокий когнитивный спад. Только за последние несколько месяцев президент Байден смешивал мировых лидеров и политических деятелей», - говорится в документе.

Патрик Морриси напомнил о докладе специального прокурора Роберта Хёра, который расследовал обращение Байдена с секретными документами и описал многочисленные провалы в памяти главы государства.

Телеканал напоминает, что применить 25-ю поправку после публикации отчета Роберта Хёра призвали также сенатор Джош Хоули, республиканец от штата Миссури, член палаты представителей Клаудия Тенни, республиканец от штата Нью-Йорк, и член палаты представителей Гай Решенталер.

Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. При этом вице-президент США Камала Харрис уже заявила журналистам, что доклад Роберта Хёра является «неточным, неуместным и политически мотивированным».