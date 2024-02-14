Текст интервью Путина Карлсону распространили среди членов ОБСЕ

Делегация РФ распространила текст интервью Путина Карлсону среди членов ОБСЕ
Делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями распространила среди членов ОБСЕ текст интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на русском и английском языках. Об этом заявил глава делегации Константин Гаврилов в ходе своего выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
"Мы распространили его (интервью - прим. ТАСС) текст на русском и английском языках между всеми государствами - участниками ОБСЕ и исходим из того, что коллеги ознакомились с его содержанием. Знаем, что граждане ваших государств - особенно в Европе и США - оценили это интервью по достоинству, подчеркнув его развернутый и максимально честный характер", - подчеркнул Гаврилов.
По словам российского дипломата, США и их европейские сателлиты "в любой момент готовы пожертвовать безопасностью других государств". Он привел пример Украины, в правдивости которого "смогли убедиться свыше миллиарда человек во всех точках земного шара", узнавшие правду об истоках украинского кризиса из интервью российского лидера.
Публикация Карлсона с интервью с Путиным набрала более 200 млн просмотров в X (ранее Twitter) с 9 февраля. Отметку "мне нравится" под публикацией поставили более 1 млн пользователей. Число просмотров интервью на YouTube-канале Карлсона превысило 16,2 млн. Интервью Путина Карлсону длилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.