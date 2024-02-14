Текст интервью Путина Карлсону распространили среди членов ОБСЕ

Делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями распространила среди членов ОБСЕ текст интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на русском и английском языках. Об этом заявил глава делегации Константин Гаврилов в ходе своего выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Мы распространили его (интервью - прим. ТАСС) текст на русском и английском языках между всеми государствами - участниками ОБСЕ и исходим из того, что коллеги ознакомились с его содержанием. Знаем, что граждане ваших государств - особенно в Европе и США - оценили это интервью по достоинству, подчеркнув его развернутый и максимально честный характер", - подчеркнул Гаврилов.

По словам российского дипломата, США и их европейские сателлиты "в любой момент готовы пожертвовать безопасностью других государств". Он привел пример Украины, в правдивости которого "смогли убедиться свыше миллиарда человек во всех точках земного шара", узнавшие правду об истоках украинского кризиса из интервью российского лидера.