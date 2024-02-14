Лавров заявил о готовности РФ к урегулированию конфликта на Украине

Россия остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию на Украине при учете своих интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. ТАСС

"Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий", — сказал глава МИД. Вечерняя Москва