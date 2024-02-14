Лавров заявил о готовности РФ к урегулированию конфликта на Украине

Россия остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию на Украине при учете своих интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. ТАСС
"Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий", — сказал глава МИД. Вечерняя Москва
«Однако при отсутствии от тех, кто нам объявил войну, серьезных предложений, нежелании учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, договориться за столом переговоров не получится», — сказал Лавров. Парламентская газета