Пока вы не уснули: объявление Каи Каллас в розыск и визит Киркорова в ДНР

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МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Каллас разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако, по какой именно — не указывается.

ТАСС добавляет, что в розыск также объявили госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. В его случае статья тоже не уточняется.

Киркоров приехал в ДНР

Певец Филипп Киркоров приехал в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщает телеканал «360» в Telegram-канале со ссылкой на источник.

Исполнитель, по слухам, намерен выступить с концертом в одном из местных госпиталей, а также встретиться с участниками СВО. При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

В начале января Киркоров перевел белгородскому фонду «Синяя птица», который занимается помощью детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, 5 млн рублей.

ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в Ленобласти

Сотрудники ФСБ пресекли диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, силовики задержали украинца, который собирался подорвать трубопроводный узел.

Правоохранителям поступил сигнал о появлении подозрительного человека в районе станции. Благодаря скоординированным и своевременным действиям преступника удалось задержать. При себе у него были пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению. Диверсионно-террористический акт планировали спецслужбы Украины.

Названа причина поломки лифтов в башне «Федерация» в «Москва-Сити»

Автоматическая блокировка лифтов в башне «Федерация» в «Москва-Сити» произошла из-за повреждения системы пожарной сигнализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

По словам собеседника агентства, систему повредили специалисты ремонтной бригады. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, сегодня, 13 февраля, в 95-этажной башне «Федерация» остановились лифты. Некоторые из кабин застряли на верхних этажах, среди пассажиров началась паника. Внизу образовалось большое скопление людей, поскольку многие не захотели подниматься пешком.

Московская биржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке

Московская биржа приняла решение приостановить торги на фондовом рынке с 13:58. Соответствующая информация появилась на сайте биржи.

Уточняется, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Причины остановки торгов на бирже не приводятся.

13 сентября 2023 года Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Уточнялось, что решение принято в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. Тогда торги на остальных рынках (рынке акций, облигаций, денежном, валютном, драгоценных металлов) проводились в штатном режиме.

Siemens потребовала взыскать с производителя «Ласточки» миллиард рублей

Компания «Сименс Мобильность», подконтрольная Siemens AG, потребовала в Арбитражном суде Свердловской области взыскать чуть более миллиарда рублей с предприятия «Уральские локомотивы», занимающегося в том числе производством электропоездов «Ласточка».

Отмечается, что о сути претензий германского концерна пока неизвестно.

Блиновская расплакалась в зале суда

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов в особо крупных размерах, разрыдалась на судебном заседании. Она попросила судей в Год семьи отпустить ее к детям, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, обвиняемая участвовала в заседании суда по видеосвязи из СИЗО.

Блогер напомнила юристам, что у нее дома остались четверо детей, младшему ребенку — всего три года. Она рассказала о том, что малыши талантливые, хорошо учатся, очень переживают за свою маму.

Концерт Лолиты отменили в Перми

Концерт российской певицы Лолиты Милявской отменили в Перми. Об этом сообщает издание «Большая Пермь».

В ДК Солдатова изданию сообщили, что концерт Лолиты Милявской отменили организаторы. Он должен был пройти в Перми 19 марта.

9 февраля продажа билетов на концерт в Перми была приостановлена.

Апелляционный суд ужесточил приговор Борису Кагарлицкому*

Апелляционный суд ужесточил наказание социологу Борису Кагарлицкому (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) за оправдание терроризма.

«Приговор изменить... назначить наказание виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова судьи.

Скончался мужчина, который выпил уксус под видом минералки в Северной Осетии

Получивший ожог пищевода 65-летний житель Владикавказа скончался в больнице 13 февраля. Два дня назад он выпил купленную в магазине минеральную воду, но в бутылке оказался уксус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.