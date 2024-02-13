Скончался мужчина, который выпил уксус под видом минералки в Северной Осетии

Получивший ожог пищевода 65-летний житель Владикавказа скончался в больнице 13 февраля. Два дня назад он выпил купленную в магазине минеральную воду, но в бутылке оказался уксус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Российская газета

"К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице. Приношу искренние соболезнования родным и близким! Сил вам справиться с постигшим вас горем!", — написал Меняйло. News.ru