ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в Ленобласти

ФСБ пресекла диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области
Сотрудники ФСБ пресекли диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, силовики задержали украинца, который собирался подорвать трубопроводный узел.
Правоохранителям поступил сигнал о появлении подозрительного человека в районе станции. Благодаря скоординированным и своевременным действиям преступника удалось задержать. При себе у него были пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению. Диверсионно-террористический акт планировали спецслужбы Украины.
Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по ст. 281 (диверсия) и ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ.
Напомним, что 12 февраля ФСБ задержала гражданина Белоруссии, который поджег электроподстанцию в Туле в ночь на 6 февраля. Выяснилось, что он получил задание от украинских спецслужб и сделал его за деньги. Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.