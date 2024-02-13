ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в Ленобласти

Сотрудники ФСБ пресекли диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, силовики задержали украинца, который собирался подорвать трубопроводный узел.

Правоохранителям поступил сигнал о появлении подозрительного человека в районе станции. Благодаря скоординированным и своевременным действиям преступника удалось задержать. При себе у него были пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению. Диверсионно-террористический акт планировали спецслужбы Украины.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по ст. 281 (диверсия) и ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ.